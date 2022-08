La estrategia hot de Marcela Tauro para atraer el dinero: "Muestro la..."

Hay periodistas del mundo del espectáculo cuyo ingreso económico consiste en exponer, ventilar y analizar la vida privada de los famosos. Sin embargo, rara vez sabemos algo de la intimidad de ellos que se cuidan de no dar detalles para no terminar siendo los que deben dar explicaciones. Esta vez, Marcela Tauro rompió con esa ley y se despachó con una anécdota muy hot que la pinta de cuerpo y alma.

marcela tauro 2.jpg

“¿Julio no era buen amante?”, le preguntó Flor de la V a Gonzaga, conocida por haber tenido un romance con Julio Iglesias. “Sí, pero más que buen amante era un tipo completo; él fue el que me hizo estudiar inglés, me decía que tenía que saber idiomas y quería que me instruyera”, reveló la entrevistada.

Acto seguido, el panel le hizo la consulta más desopilante: "¿Y tiene las nalgas blancas?". “No, porque tomaba sol desnudo, siempre”, respondió Gonzaga y fue esta última afirmación la que le dio el pie a Marcela Tauro para que se despache con una insólita anécdota.

“Me dijo que la luna llena te trae dinero, pero había que ir a mostrar la cola a la luna”, relató Marcela Tauro sobre un consejo que le dio Santiago del Moro.

La panelista terminó confesandoque decidió poner en práctica la recomendación y una noche de luna llena decidió mostrarle la cola al cielo. “Yo vivo cerca de los lagos de Palermo y una noche les pedí que me acompañen a mi novio y a mi hijo; y mi hijo me dijo: ‘Apurate mamá que viene gente’”, contó entre risas la Tauro. Habrá que ponerlo en práctica para ver si funciona.