La escena de celos de Nati Jota a Gastón Edul en vivo: "Qué se joda..."

Desde hace varias semanas se cree que entre Nati Jota y Gastón Edul puede haber mucho más que una buena relación de colegas. Prueba de eso fue la gran química que mostraron durante las coberturas de los juegos de la Selección Nacional en la Copa América. Sin embargo, no siempre parecen manejarse en los mejores términos.

Visiblemente contrariada, la conductora expresó: “Algún motivo hay, no borrás porque sí. ¿Se dio cuenta después de que le pareció fea? No se hagan los hombres libres y relajados. Él reposteó la story y ahora la borró. Yo también la había reposteado, la voy a eliminar yo también. Que se joda”.

Ante la queja de la influencer, Homero Pettinato llamó en pleno vivo al periodista deportivo, quien se encuentra en Francia cubriendo los Juegos Olímpicos, para que explicara el por qué de este repentino cambio en su cuenta. El aludido se excusó con una explicación inesperada: “Porque hoy tenía que tener, por la marca que me trajo, las historias limpias para dedicárselas al partido. La foto (con Nati) me encantó, y no por cómo salí yo”.

Esto último, le sacó una sonrisa a Jota, a pesar de los chistes de sus compañeros, quienes le remarcaban que para Edul, una promo con marcas era más importante que postear fotos junto a ella. Sin hacer caso a las bromas, el notero quiso reivindicarse con su compañera y le dedicó un simpático mensaje: “Nati, este saludo desde Francia es solo para vos”.

Nati Jota y Gastón Edul blanquearon lo que sienten por el otro: “Se generó sin querer”

Nati Jota y Gastón Edul protagonizaron varios idas y vueltas con indirectas durante la transmisión de la Copa América 2024. Los periodistas no dudaban en dispararse picantes comentarios cuando se cruzaban al aire y sus fanáticos no tardaron en asegurar que entre ellos pasaba algo.

Tras el regreso de Edul de Estados Unidos, donde estuvo haciendo la cobertura del torneo, los periodistas se reencontraron y tuvieron que enfrentar los rumores de romance que surgieron durante las últimas semanas.

A la salida del ciclo de streaming en el que ambos participan, los comunicadores fueron consultados al respecto por un notero de LAM (América). “¿Qué ves en Edul?”, disparó el cronista al verlos juntos. Incómoda por la presencia de su compañera, Nati respondió: “Es un capo”. A modo de reclamo, el periodista la chicaneó: “¡No te pongas el casette como los futbolistas que eso ya se lo banca él!”.