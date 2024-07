La emotiva carta de Catherine Fulop a Oriana Sabatini a horas de su boda

“Y llegó el gran día hijita. Comparto fragmentos de la carta a mi hija que se casa hoy”, avisó Catherine en la introducción del texto y se sinceró: “Para serte honesta no soy buena escribiendo, pero sí sé que eres una parte esencial y súper especial en mi vida por lo que creo que este es un buen momento para decírtelo. Te he soñado siempre, ya vivías en mí, Oriana, eras parte de mis sueños y el día que supe estabas en camino, no te imaginas como mi corazón se aceleró”.