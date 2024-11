La dura noticia que recibió Wanda Nara mientras vacaciona con L-Gante en Brasil

De hecho, según el delantero insinuó en redes sociales, le llevará varios meses poder volver a pisar una cancha. "Buenos días, después de realizar los estudios, esta mañana se confirmó la peor noticia: rotura de ligamentos cruzados y menisco. Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray. Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta", expresó Icardi a través de su Instagram.

Se reveló lo que piensan los hijos de Wanda Nara sobre su relación con L-Gante

Wanda Nara y L-Gante confirmaron oficialmente su relación y, de inmediato, se convirtieron en la pareja del año. Aunque ya venían compartiendo tiempo juntos desde hacía tiempo, fue después del juicio del músico cuando algo cambió. Se arriesgaron a vivir su amor de manera plena y gritándoselo al mundo, a lo que muchos seguidores de la empresaria comenzaron a preguntarse qué piensan sus hijos sobre todo esto.

A través de un vivo de Instagram que realizó este lunes por la noche junto al músico de cumbia 420, Wanda despejó esas dudas: "Si sus papás están felices, ellos también lo son", comentó en referencia a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Sin embargo, a finales de 2022, no pensaban de la misma manera."Valentino la llamó y le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, confesó Mauro Icardi en sus redes en octubre de ese año. Y sumó: “Como marido la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es adecuado ni para ella ni para sus cinco hijos. Ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto”.