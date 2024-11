La amenaza de Mauro Icardi contra Wanda Nara por su romance con L-Gante: "Mensaje mafioso"

En ese punto, el conductor leyó el mensaje que compartió la joven en sus redes sociales: “‘La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas’. Turquía, arriba, ¿no es cierto? ‘Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien’. Ya, esto está blanqueadísimo. ‘Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo’, como diciendo, si supieran quién es Icardi, no estarían tan orgullosos. Ella deja un manto de sospecha sobre su ex, Icardi, ¿no es cierto?”.

Lussich agregó: “Ella dice, ‘me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes también con amenazas’. O sea, él evidentemente la tiene amenazada con las mascotas, que no se las entrega”.

Su compañero Adrián Pallares remarcó: “Ahí está una Wanda que le declara la guerra a Turquía, por decirlo así. Si había alguna chance que algún día se reconcilie con el chico Icardi y vuelva a Turquía, acaba de prender fuego todo porque, bueno, habla de la cultura machista y habla de sentirse una mujer amenazada”.

Su panelista Nancy Duré agregó un dato importante: “Y hablando de amenazas, Mauro Icardi acaba de subir una foto que es claramente un mensaje mafioso . Lo que hace es dar un mensaje, como decir, en cualquier momento me subo y estoy allá”.

Pallares aclaró: “Aparentemente durante el fin de semana estaría volviendo Mauro Icardi a la Argentina, pero bueno, con poner esta foto manda una señal”.

Paula Varela señaló: “Aparte subió con esta historia y subió muchísimas imágenes de África, porque ese viaje a África fue la gran reconciliación. Sube con la leyenda ‘Memorias de África’, como recuerdos de África, que fue muy importante para la pareja”.

Matías Vázquez explicó: “A mí lo que me decían desde Turquía es que más allá que Wanda haga este comunicado se la tienen jurada, con todo respeto, a la señora Wanda Nara.”.