Enamoradísimo: el romántico regalo que le hizo L-Gante a Wanda Nara

El romántico regalo de L-Gante a Wanda Nara

Wanda fue a ver al cantante al recital que dio, grabó algunos fragmentos desde el lugar y L-Gante le dedicó una canción. “Está allá la romántica”, comentó Elián antes de empezar a entonar el hit.

“Desde que estás sola, solo conmigo quieres, no importa la hora, porque me prefieres. Él no dice nada, no hace nada, porque sabe bien que acá estamos bien, le mandamos bala. Yo ando de caravana y ella conmigo le coló por la ventana porque yo soy bien bandido”, reza el tema.

El hit vuelve a cobrar actualidad en función del acercamiento amoroso entre L-Gante y Wanda, pero sobre todo en relación a la crisis de la mediática con Mauro Icardi que no tendría vuelta atrás.