Separado de Wanda Nara, Mauro Icardi ya tiene nueva novia: quién es

Wanda Nara sabe manipular muy bien al periodismo de espectáculos para que le preste la máxima atención posible, como demostró este fin de semana, cuando se fotografió con L-Gante y su hija. Sin embargo, en “Socios del Espectáculo” aseguraron que, al menos en esta ocasión, la diva de Telefe no buscaba publicidad, sino vengarse de Mauro Icardi, su ex marido.

Consultada por este tema, Nara aseguró: “No hay nada que esconder. Aparte no vamos a hacer nada a escondidas porque siempre se terminan enterando de todo. Siempre que me necesite Elián, sabe que voy a estar. Con Mauro es igual”.

Por su parte, L-Gante confirmó, de manera no oficial, que con Wanda Nara “están saliendo”.

Embed - Mati Vázquez afirmó que Icardi estaría en pareja con una mujer y por eso Wanda se fue con L-Gante

La opinión de Yanina Latorre sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La panelista aseguró en su programa radial: “Icardi no es el boludo que todos creen. Tiene un carácter que la tiene cagando a Wanda. Ella se hace la polenta al aire. La noche que él se calentó porque L-Gante medio que blanqueó, la dejó de seguir y se fue para Turquía, entonces ella empezó a bardear a L-Gante”

Yanina confesó: “Icardi me llamó a mí para decirme de todo, con ella al lado. Le dije: ‘Flaco, pará un poco la moto… Encima que le cagaste con la China y está hablando todo el país, vos estás enojado con ella…’. Él quería saber de dónde yo sacaba las cosas, si me las contaba ella. Me parece que todo esto no es sano, es tóxico para ella, para él y para los pibes. Cuando los nenes se levantan y ven en Instagram a la madre bailando con L-Gante festejando que no fue preso, ¿qué piensan? Después vienen las nenas vestidas de Gucci, porque las nenas viven ABC 1, otra liga… ¿Qué piensan?”.