La reacción de Tamara Báez al ver la foto de Wanda Nara con su hija y L-Gante: "Me da asco"

Vestido con una camiseta de fútbol del club Jorge Wilstermann de Bolivia, L-Gante volvió a aparecer en público tras ser condenado a tres años en suspenso por el juez Ignacio Racca. Junto a él, Wanda, con una sonrisa y la pequeña Jamaica , completaron esta postal que no pasó por desapercibida y sumó un nuevo episodio a estos vaivenes amorosos del cantante de cumbia y la conductora de Bake Off Famosos.

Tras la publicación de la foto en las redes sociales, el referente del estilo “Cumbia 420″ decidió repostear la imagen y provocó que Támara Báez, su expareja y madre de Jamaica, salga con los tapones de punta a defenestrar a Wanda y al cantante, quienes expusieron la figura de la niña en su historia de amor.

image.png

“Me da asco”: la contundente reacción de Tamara Báez

Luego de subirse la foto a las redes sociales, Tamara Báez, por la misma vía, atacó a Wanda Nara y L-Gante por exponer a Jamaica en la imagen. “No usen a mi hija. Son puro show”, empezó la influencer, quien lanzó un repertorio de ataques dirigidos a la conductora y el cantante.

image.png

“Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos”, arrancó Báez con los dardos dirigidos a Wanda. Luego, siguió con la mira puesta en el cantante: “De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero que la única vez que la ve tiren fotito no va, desubicado. Ni que tuvieras 20 años”.

En otras publicaciones, Báez reafirmó su bronca con frases como “con mi hija, no” en alusión a Jamaica, la pequeña que apareció en la instantánea y generó un revuelo tremendo en el seno familiar de la influencer.

image.png

Instigada por sus fanáticos a reaccionar al respecto, Tamara sacó captura de pantalla del mensaje de un seguidor de su red social que apuntó directamente contra Wanda al aclarar que es una “mina que no tiene límites” y “una mujer grande que cree que puede hacer cualquier cosa”. Ante estos comentarios, Báez sumó emojis de una persona vomitando, por el rechazo que le generó.

Para rematar su corolario, Báez, en el mismo tono que los mensajes anteriores, reafirmó todo lo dicho y volvió a atacar a los dos mediáticos que utilizan sus redes sociales para contar las novedades de su acercamiento.

image.png

“Lo que ven es lo que es”, afirmó la madre de Jamaica. Envalentonada, la mujer decidió canalizar las energías en otro lugar y dejó un mensaje contundente: “Y no digo más nada porque dejo muy abajo a más de uno”. De esta manera, la historia entre L-Gante y Wanda sumó un nuevo capítulo que incluyó la aparición de un tercero que los dejó expuestos en las redes.