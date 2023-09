La dura confesión de Alex Caniggia en Gran Hermano España

En su video de presentación, el mellizo de Charlotte Caniggia se mostró con su habitual desenfado, siempre desenvuelto y con muchas ganas de empezar una nueva aventura. Asimismo, no negó la mala relación que viene llevando con sus padres en los últimos años y además prometió que va a contar mucho de esas internas familiares cuando haga su ingreso a la casa.

“Creo que de tu padre hace tiempo que no escuchas consejos”, refirió la conductora. “Sí, con mis padres estoy peleado a muerte. Después voy a contar la historia en la casa así toda la gente lo sabe”, respondió Caniggia.

La incorporación del campeón de El Hotel de los Famosos (El Trece) generó incontables reacciones entre los usuarios en redes sociales: hubo quienes expresaron curiosidad al no conocer al mediático argentino, también otros que criticaron su llamativa dentadura, e incluso hubo quienes vaticinaron que será el primer eliminado del juego.

En tanto, Melody Luz se quedó en Argentina con Venezia, la pequeña de dos meses fruto de su relación con el mediático. Así, la joven reflexionó sobre la distancia que lo separa de su querido Alex. “Mi loquito se fue a conquistar España. Amor y apoyo por acá sobran”, escribió en sus historias de Instagram reaccionando a un clip en el que su novio era presentado como nuevo participante del reality.

Por otra parte, Melody aseguró que Alex cuenta con el apoyo incondicional de ella y de su beba. “Sé que es trabajo y seguramente haga que todo valga la pena”, expresó la bailarina. Y a modo de cierre, le lanzó una advertencia a los haters: “Para quienes lo tratan de vago, espero que alguna vez se les presente alguna oportunidad internacional y que insistan tanto para tenerlos... Porque así sucedió con Alex y seguramente va a valer la pena”.

Pese a la alegría de la nueva aventura de Alex, Melody se mostró preocupada porque no sabe si podrá seguir las acciones del reality en vivo. “Para quienes me están preguntando que quieren ver el Gran Hermano España, está un poco difícil porque ni yo lo estoy pudiendo ver en vivo. Probaré grabado y si no, confío que van a subir clips a YouTube o a Tiktok”, dijo.

La interna en la familia Caniggia está al rojo vivo y sigue sumando capítulos que dan que hablar. Luego de que Alex Caniggia denunciara haber sido desalojado por su mamá Mariana Nannis, la mediática le respondió con los tapones de punta. “Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”, le escribió Mariana a Diego Estévez, panelista de A la tarde (América), quien reveló los mensajes de whatsapp en el programa conducido por Karina Mazzocco. “El departamento me lo dejaron detonado y me vendieron los muebles, que eran carísimos”, denunció la ex mujer de Claudio Paul Caniggia acerca de cómo encontró la propiedad.

Sin embargo, Nannis fue desmentida del lado de Alex. Fue el abogado Alejandro Cipolla, representante legal del hermano de Charlotte Caniggia, quien reveló que incluso el joven tuvo un buen gesto para con su madre antes de abandonar la propiedad. “Eso es una cuestión falsa, tengo los chats hasta de cómo le dejó flores. Ella le agradeció por el gesto. Fue todo muy rápido, Mariana le pidió que se vaya 10 días antes de que naciera la bebita. Le dijo que se fuera urgente”, explicó Cipolla en Polémica en el Bar (América).

“Más allá de lo moral o no, porque el departamento es de ella, la cuestión es el apuro, porque faltaban pocos días para que naciera su nieta Venezia”, dijo Cipolla para fustigar a Nannis por la cuestión del desalojo. Por otra parte, contó que su representado está viviendo en un departamento que alquiló en Puerto Madero. “Alex se puede pagar un alquiler, el problema no fue que a Alex se le dio un aviso, sino que le pidieron que dejaran el lugar en 3 o 4 días. Alex estaba mal porque Mariana no fue a conocer a la nieta estando acá”, cerró.

FUENTE: Infobae