La dura acusación de un periodista hacia Santi Maratea: "Sos..."

El animador arrancó picantísimo: “Santiago, si no conseguís los seis millones de dólares, tu colecta es un fracaso. Vamos a decir las cosas como son. Vos sos un canchero, te las sabés todas, la gente confía en vos. Ahora estás contento porque como fiduciario te quedás con el cinco por ciento... pero creo que la vendiste cambiada porque no contaste que ibas a ser un fiduciario desde el primer día”.

El hombre redobló su apuesta contra Santi Maratea: “Para que Independiente levante la inhibición, que es el objetivo de mínima, tenés que conseguir seis millones de dólares que son, algo así, como 1400 millones de pesos. Si no lo conseguís, fracasaste”.

Toti Pasman agregó: "Esto de decir que el 90 por ciento de los que te critican son fracasados habla muy mal de vos. Entonces, yo te pongo esta vara: si no juntás los seis palos, la colecta es un fracaso porque Independiente no va a poder levantar la inhibición”.

toti se enteró que maratea se queda Con unos pesos y exploto.... " a me hace ruido "

Santiago Maratea le respondió a los que lo critican

El influencer habló del porcentaje que le corresponde por la colecta para Independiente: “Miren, si rompe mucho, le voy a empezar a llamar mi sueldo, así entienden de qué estamos hablando de ese 5%. Si siguen con tantas dudas sobre eso, le pongo un nombre más específico”.

Santi Maratea aseguró: “Si juntáramos 20 millones de dólares al MEP, yo ganaría 400 millones de pesos, es una locura, amigo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. No es que digo miren la que hice, me enteré de esto firmando el fideicomiso. Que el fiduciario cobra”.

El joven reconoció: “Escuché que dijeron que yo me llevo el 20% de todo lo recaudado. Es falso, lo que yo me llevo es un 5%, que en realidad no es para mí, sino para pagar el fideicomiso, abogados, auditores. Spoiler alert: no se puede hacer un fideicomiso sin costos”.

El influencer reconoció: “Entiendo por qué algunos piensan que se están robando algo: es muy de chorro pensando así. Yo no hago plata de mis colectas, sólo paso la gorra cuando terminan. Se instalaron noticias falsas para mancharme. Las críticas vienen de gente malintencionada. Yo no trabajo para nadie, no estoy metido en política ni me interesa. Tengo muchas oportunidades de vincularme, pero ese no es mi lugar”.

El video con el descargo de Santi Maratea: