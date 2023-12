La dura acusación de Jey Mammon contra Telefe: "Si me muero hoy..."

En tanto que sobre la propuesta que le hizo el productor Gustavo Sofovich para hacerese cargo de la conducción de Polémica en el Bar (América), Jey Mammon respondió: "Desde luego que me encantaría volver a la tele, Polémica es un formato que me parece hermoso y que es de Gerardo, un amigo que yo quiero mucho".

Por otro lado, sobre su abrupta salida de la pantalla de Telefe, el actor explicó: "En la resiliencia está también el entender que uno puede atravesar también los mejores momentos dentro de los peores momentos. Yo honestamente me siento disfrutando y aprendiendo, y conociéndome a mí mismo, y conociendo un poco también a los demás. Así que creo que es un muy buen momento".

Finalmente, profundizando su contundente crítica hacia Telefe, Jey Mammon disparó: "Fue una cancelación mediática, pero no 100% mediática, en todo caso, yo puedo haber sido cancelado por el canal en el que yo estaba trabajando. Si yo me muero hoy, probablemente, los informes sobre mi muerte no salgan en todos los canales, salgan en todos los canales menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó".