La dulce confesión de Lizy Tagliani sobre el gran paso que dio Tati, su hijo adoptivo

Lizy se sinceró: “ Me dice mamá ahora. A veces cuando me despierto a la mañana, a veces… ‘pa, ma, mami. Ninguna, ninguna presión. Al contrario, nunca le hicimos tipo, quién soy yo, quién es él . Cuando en un restaurante me decían ‘Lizy, Lizy, una foto, Lizy, una foto’, Tati dice: ‘No se llama Lizy, se llama mamá’” .

Georgina Barbarossa le consultó qué es lo que más la emociona del niño y Lizy contestó: “Lo que más me conmueve con respecto a su personalidad es cómo es de amoroso, tan dulce, tan charlatán, de tan educadito, tan amor, tan simpático y tan sensible. Eso me conmueve un montón, me da mucha ternura”.

La confesión de Lizy Tagliani

Semanas atrás, Lizy Tagliani fue portada de todos los portales al hablar del proceso de adopción que realizó junto a Sebastián Nebot, su pareja: “Lo que puedo contar es que después de varias entrevistas, finalmente nos pudimos empezar a vincular con Tati. Es difícil, pero sé que es lo mejor para él. Todos estos tiempos tienen que ver con qué es lo mejor para él”.

La conductora confesó: “La fama es lo único negativo que tengo en este proceso. Cualquier filtración de datos, una foto… nos afecta. Por suerte, nos dieron la posibilidad de salir del hogar, de venir hasta casa. De estar unas horas en casa y después volver”.

Tagliani se sinceró: “Yo soy literalmente como mi mamá, tengo unas cosas horrorosas, pero muy divertidas. Tenemos muchos juegos, Tati sabe que somos su familia, nos espera. Tiene un regalito que nosotros le hicimos, es como su apego cuando nosotros no estamos. Son procedimientos un poco largos. En septiembre tenemos la audiencia”.

El video de Lizy Tagliani hablando de su hijo Tati