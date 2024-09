A poco de ser mamá, Lizy Tagliani recibió la peor noticia

En sus redes sociales, la diva de Telefe expresó todo su dolor: “ Tina, hermosa , buen viaje, te llevas una vida llena de amor y tardes tirada en la mesa. Sabes que viniste a curarme un dolor, a acompañarme todos estos tan solo seis años ... pero a llenarme de felicidad que me acompañará toda la vida. Acá quedamos todos tristes : Sebas, la Gerarda, la Norma, el Benito, la Mimi, el Justo, la Canela y el Tati, que te acariciaba con sus manitos llenas de caramelo mientras te decía: ‘Ahhhh, que linda, Tina’ . Beso, y a encontrarte con la Tati y la Fruz para seguir jugando, porque el juego no debe terminar nunca”.

El posteo de Lizy Tagliani en Instagram:

Embed - Lizy Tagliani on Instagram: "Tina hermosa buen viaje te llevas una vida llena de amor y tardes tirada en la mesa. Sabes q viniste a curarme un dolor, A acompañarme todos estos tan solo seis años... pero a llenarme de felicidad que me acompañaran toda la vida. Acá quedamos todos tristes Sebas, la gerarda, la norma, el benito, la mimi, el justo, la canela y el tati qué te acariciaba con sus manitos llenas de caramelo mientras te decía ahhhh que linda tina. Beso y a encontrarte con la tati y la fruz para seguir jugando porque el juego no debe terminar nunca." View this post on Instagram A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani)

El nuevo rol de Lizy Tagliani como madre adoptiva

Lizy Tagliani contó: “Yo soy literalmente como mi mamá, tengo unas cosas horrorosas, pero muy divertidas. Tenemos muchos juegos, Tati sabe que somos su familia, nos espera. Tiene un regalito que nosotros le hicimos, es como su apego cuando nosotros no estamos”.

image.png Lizy Tagliani con su hijo Tati

La conductora explicó cómo funciona el proceso de adopción: “No se buscan hijos para familias, se buscan familias para niños que no tienen un hogar. El título vendrá después y será decisión de Tati en este caso. Obviamente, no podemos contar mucho de él. Es importante para los niños y para la gente grande sacarlos del hambre y poder ayudarlos de alguna manera, ser familia de alguien que lo necesite. No es por algo personal mío, o por un deseo propio de ser mamá, ni ese cuento. Es por poder devolver a alguien todo lo que la vida me dio y verlo y que tenga forma, un nombre y que nos miremos y juguemos”.