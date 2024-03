La drástica decisión que tomó María Becerra tras sus shows en River: "Ha tenido un desenlace fatal"

Etchegoyen rememoró: “¿Se acuerdan cuando les conté que María Becerra tenía problemas con los vecinos del barrio de Vicente López ? Bueno esto ha desembocado es una feroz resolución de la cantante. María se ha ido del barrio después de este conflicto que hubo y que vos mismo escuchaste la furia de los vecinos con ella, a su entorno . María les dijo: ‘ No me queda otra que irme, la situación es insostenible y ya llegó a los medios, ¡a este barrio no vuelvo más! ’”.

image.png María Becerra en River

Etchegoyen relató: “Así que una vez que esto se conoció, ella habría tomado esta decisión y rápidamente le pidió a su manager que le busque casa. Esto fue previo a su último viaje a Estados Unidos donde se presentó en el Madison Square Garden. La cuestión es que los vecinos, que se habían quejado de ruidos molestos y de abuso del espacio público, lograron lo que querían, una mejor calidad de vida sin la intérprete ahí y su equipo”.

Embed - María Becerra abandonó su casa tras el conflicto con sus vecinos: "A este barrio no vuelvo más"

Las quejas contra María Becerra

En diciembre del año pasado, un vecino le contó a Juan Etchegoyen: “El problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra. Siempre tienen autos en la vereda cortando el tránsito, es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando esa zona porque no pueden pasar por los autos que dejan sin espacio. Acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree, pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”.

Otra persona relató: “Soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”.