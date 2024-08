La desgarradora frase del hijo de Tamara Pettinato tras el escándalo con Alberto Fernández

"Tiene un hijo que tiene que ir a la escuela y nos tiene que enseñar a todos, no solamente a los que escupieron de la manera en que escupieron lo de Tamara, sino a todos, cuando hablamos de otras personas, porque hay familiares, hay hijos, no es que solamente estás hablando de la persona que estás hablando, sino que afectás a todo un núcleo familiar ", comenzó indicando el conductor, antes de darle la palabra a Pettinato.

images.jpeg Tamara Pettinato y su hijo

Fue entonces cuando Tamara contó cuál fue el día en el que se sintió más angustiada después del estallido del escándalo: "El día que más me angustié fue el que mi hijo me dijo 'me pone triste lo que están diciendo de vos'", detalló.

Y agregó: "Yo pensé que no le llegaba demasiado, porque al tener 14 años no mira C5N, no mira TN, pero me dice 'está en TikTok', entonces hay una cosa incontrolable que le llega a cualquier pibe de cualquier edad todo. Y en Tiktok, encima, o en videitos en las redes vos podés leer abajo lo que dicen, entonces me dice 'me da tristeza lo que están diciendo de vos'".

Seguidamente, detalló: "Nada, tener que explicarle que somos una familia de gente pública, porque ya pasó con otros familiares... Esto puede pasar, la gente va a opinar, hagamos lo que hagamos pueden opinar para bien y para mal".

La decisión de Tamara Pettinato con su hijo tras el escándalo

La periodista indicó que tuvo que tomar recaudos, dada la viralización de los videos: "Lo hice faltar al colegio por las dudas, por si le decían cosas en el colegio, hablar en el colegio y avisar, preguntarle todos los días si le dijeron algo. Claro, hay una parte que no la tenía en cuenta hasta que pasó y es que todo le llega a los pibes de cualquier edad por las redes, no tienen que poner el noticiero".