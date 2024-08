Apareció otro video de Tamara Pettinato, esta vez desde el sillón de Rivadavia

Ahora se filtró otro fragmento del polémico almuerzo que Pettinato y Fernández compartieron en el despacho de Casa Rosada y esta vez podemos ver a Tamara sentada en el sillón de Rivadavia.

Se sabe que todos los videos que aparecieron datan de un día de enero de 2022, cuando la joven y un equipo de la televisión china fueron hasta Casa Rosada para filmar un documental. Después, explicado por la mismísima famosa, se quedó a almorzar con Fernández y fue cuando se grabó este material privado.

La tercera parte del video que fue publicada este sábado por Infobae, muestra a una Tamara Pettinato relajada en el sillón e Rivadavia y a un Alberto Fernández que insiste con que ella le diga que lo ama.

“Ahora tenés que decírmelo”, se escucha que le dice Alberto Fernández al comienzo.“Te amo mucho, te amo”, le responde Pettinato sentada detrás del escritorio del entonces jefe de Estado. “¿Estás segura?”, le pregunta Fernández.

Ahí ella responde una vez más burlándose un poco: “Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, insiste Alberto Fernández en la grabación mientras registra el momento con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, concluye la panelista de Benidita Tv.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tamara Pettinato volvió a trabajar en medio del escándalo y apuntó contra Alberto Fernández Después de permanecer resguardada en su hogar y no hacer más que una declaración mediante un posteo en Instagram, Tamara Pettinato volvió a aparecer en público en el streaming en el que trabaja, Final Feliz, y volvió a defenderse de los duros comentarios en su contra por el video en la que se la ve en una extraña situación junto al expresidente Alberto Fernández. “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo” . Lee la nota completa haciendo clic en @tiempodesanjuan #tamarapetinatto #alberto #escandalo #violenciadegenero #tiempodesanjuan"