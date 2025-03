La desgarradora confesión de un cantante argentino que sufrió violencia intrafamiliar: "Sufrí cosas que no puedo ni contar"

No tienen paz

“Hoy lo hablo con mucha más naturalidad que la primera vez. Creo que no se trata de superar ni trascender, se trata de aceptar. Es lo que me tocó vivir y fue lo mejor que mi papá tenía para darme”.

A pesar de lo vivido, aseguró que mantiene una buena relación con él y que con el tiempo logró comprender su historia sin resentimientos.

Durante la entrevista, Axel confesó que sufrió “mucha violencia, cosas que no puedo ni contar”, pero enfatizó que su experiencia le permitió aprender y elegir un camino distinto con sus propios hijos. “Yo tengo dos hijos y dos hijas, jamás les puse la mano encima. De alguna manera, eso me enseñó qué es lo que no se debe hacer”, afirmó.

Más tarde, el cantante utilizó sus redes sociales para agradecer al equipo de Terapia Picante, destacando que la entrevista fue un espacio de sinceridad y conexión: “Gracias por regalarme un espacio donde la palabra se volvió puente, la risa refugio y la emoción, una verdad compartida”, escribió en Instagram.

Mientras continúa con su gira nacional, Axel se prepara para reencontrarse con el público porteño el próximo 10 de abril en el Teatro Gran Rex, en lo que promete ser una noche cargada de emoción y música.