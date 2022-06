La decisión de Jorge Rial que podría enfurecer a Josefina Pouso

No se la bancó

No se la bancó Romina Pereiro estalló de furia contra Jorge Rial y Josefina Pouso

La ex mujer de Rial, Romina Pereiro , no se tomó para nada bien enterarse de esa manera y sólo se limitó a decir: "Me hubiese gustado que fueran un poco más discretos".

josefina pouso.webp La primera foto "in fraganti" d eJorge Rial y Josefina Pouso.

Ahora, comenzaron a filtrarse detalles de lo que fue la previa de ese viaje a Madrid y por qué termina Josefina Pouso, acompañando a Jorge Rial al recital. Esta información, la dieron en Intrusos y podría molestar a Pouso.

“A ese recital la invitó a Romina porque en un momento de una nota de LAM, sin que todavía salga esto, Alejandro le preguntó ‘Jorge va a ver a los Stones, ¿no te invitó?’. Y ella le respondió ‘Sí, pero no corresponde que yo vaya porque ya somos ex y no tiene nada que ver’”, señaló Maite Peñorti muy filosa.

Es que el conductor no fue muy prolijo con las fechas y ahora hay dudas de cuándo comenzó el vínculo con Josefina Pouso y cuándo terminó el de Romina Pereiro.

“Ella te dice a vos ‘abril, bueno, sí, no importan las fechas’. En un momento te dijo ‘30 de abril’ y yo estaba mirando y cuando contamos todo lo que salió de Alejandra Quevedo era el 6 de marzo y no me cierran mucho los números”, apuntó Maite.

Parece ser que Jorge Rial anduvo muy picaflor antes de blanquear con la Pouso, ahora empiezan a salir detalles y esto podría enfurecer a su nueva novia.