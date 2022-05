La contundente reacción de Pampita cuando le preguntaron si sigue siendo amiga de Eli Sulichin

pampita y Eli.webp

Los gestos y el tono cambiaron cuando la pregunta fue por Eli Sulichin. "¿Te puedo preguntar que sale con tu amiga? Sos amiga...", redobló el cronista. La respuesta ahora no fue tan amigable porque Pampita ni siquiera quiso llamar amiga a Sulichin. "No me hagan hablar a mí. Yo prefiero no decir nada", cerró contundente la esposa de García Moritán.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña.

Las primeras versiones indicaban que Benjamín Vicuña y Sulichin se habían conocido en el bautismo de Ana, la hija menor de Pampita. Es más, aseguraban que la modelo había presentado a la parejita y que estaba muy contenta con el vínculo. Ahora, parece ser que no todo está tan bien como siempre porque la modelo ni siquiera quiso llamar a Eli su amiga. ¿Qué pasó?