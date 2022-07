La China Suárez publica una imagen que termina de hundir a Benjamín Vicuña

La china suárez 1.jpg

Hasta ahí todo bien. Rusherking parado en la cocina amasando, ella esperando las pizzas tirada en el sillón y luego la devolución que la rubia le dio al mejor estilo MasterChef. Lo que terminó de mandar al frente a la China fue el video siguiente donde se puede ver a uno de sus hijos compartiendo el momento.

Parece ser que Rusher no solamente le hizo de comer a la China sino también a Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña. Hasta ahora no se sabía si la famosa había presentado a sus niños con el trapero, pero parece que eso ya sucedió y se lo refregaron por la cara al actor chileno. En un momento difícil en el que la ex pareja intenta acordar algunos temas de su separación, esta provocación de la China no le caerá nada bien a Vicuña.

La China Suárez criticó a Benjamín Vicuña como padre

El inicio de la relación de la China Suárez con Rusherking no fue para nada fácil. La diferencia de edad entre la actriz y el cantante hizo que recibieran cientos de críticas. La joven sufrió un acoso mediático por parte de algunos panelistas de espectáculos que hasta la siguieron a la salida de un hotel en el que estaba con el trapero.

Ella, furiosa, hizo un fuerte descargo para quienes la juzgaban como madre y en la volteada cayó Benjamín Vicuña.

"Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, escribió en Twitter la China. Desde entonces, la relación con su ex chileno ya no fue la misma.