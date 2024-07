La angustia de Daniela Celis a cinco meses de dar a luz a sus hijas: "Me dejó de..."

YRSNTTBSRRA5PEQXJOMH7VZ76A.avif

Con una mirada de tristeza, Celis respondió que no y detalló los motivos. “Fue muy difícil emocionalmente para mí, ellas no se llenaban y me dejó de salir leche, hice todo para poder tenés más pero no hubo caso”, comenzó diciendo la exparticipante del reality y afirmó: “Me quedo con la conciencia tranquila que amamanté a mis dos bebas a la vez por cuatro meses. Y que hoy en día están muy bien de peso y de salud. Hay fórmulas muy buenas gracias a Dios”.

En otra de las preguntas, una fanática quiso saber si las pequeñas iban a tener bautismo, a lo que la influencer respondió: “Por supuesto que sí, estamos planeando todo, tengo mucha emoción. Ya tenemos la fecha, que solo la saben pocas personas, los padrinos y nosotros. Aún no hicimos la invitación, pero ya reservamos fecha en la basílica”.

En ese sentido, sus seguidores destacaron su rol como madre al responder: “Amo que seas mamá y mujer a la vez, que no te olvides de vos. ¿Es difícil combinarlo?”. Con un gesto de tristeza, la joven expresó: “Particularmente me fue muy difícil, uno quizás ve el resultado, pero son pocos los que ven el proceso. Me cuesta mucho la adaptación con mi nuevo cuerpo. Es un duelo con tu vos anterior y un empezar a conocerse con la nueva persona que sos. Ser mamá múltiple no es todo color de rosa”.

Con la mente puesta en el futuro, y ante la posibilidad de agrandar aún más la familia, una seguidora le preguntó si se realizaría una ligadura de trompas. “La verdad es que lo hablamos mucho y no me voy a ligar. Thiago se va a hacer la vasectomía”, expresó la joven al revelar la operación a la que se someterá su pareja.

Por último, sus fans le consultaron si tras dar a luz se realizó alguna operación. Lejos de esa postura, la exjugadora de Gran Hermano sostuvo que todo se dio naturalmente: “No me operé, mi parto fue por cesárea. Mi cuerpo necesita reposar, recomponerse, tiempo. Es algo que no pensé hacerlo, pero tampoco que no descarto para el futuro”.

A principios de junio, Daniela y Thiago celebraron los cuatro meses de sus gemelas. Los influencers les organizaron un festejo más que especial. Y a través de la cuenta de Instagram que le abrieron a las pequeñas, publicaron las fotos del cumple mes, una costumbre que adoptaron para acompañar esta nueva etapa en su vida.

Para esta celebración decidieron organizar una fiesta temática. Vistieron a las gemelas iguales con un vestido color amarillo y flores bordadas en blanco, que hacían juego con el chupete y las medias. El divertido festejo fue inspirado en las abejas y su universo de mieles y panales. Así están vestidas las pequeñas y los globos, el cotillón y la torta giraron en torno a estos insectos tan populares entre los niños.

La torta era naturalmente amarilla, contaba con tres pisos y llevaba margaritas, abejas y un panel en su parte superior. La publicación en cuestión cosechó más de cien mil me gusta y miles de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos que les regalaron elogios para todos los gustos. Entre ellos Juli Poggio que es la madrina de una de las bebés. “Las amo princesas”, comentó la actriz que se hizo muy amiga de Pestañela dentro del reality.