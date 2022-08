L-Gante y Tamara Báez se separan por una escandalosa razón

Fue Estefi Berardi quien terminó de confirmar la ruptura este martes en LAM. La panelista detalló lo ocurrido en el asado con Marcelo Tinelli que ocurrió el fin de semana en General Rodríguez, sí estuvo Claudia, la mamá del cantante pero no así Tamara Báez .

"Igual ellos van y vienen porque tienen muchas discusiones, esto él lo ha contado en algunas notas", dijo Berardi dejando la puerta abierta para una reconciliación de la pareja.

“Pero definitivamente la información que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir. Ella un poco a través de sus redes daba pistas de esto que a mí me había llegado”, aseguró la panelista de LAM.

Entre tanto, L-Gante continúa con su carrera y Tamara se muestra enferma en Instagran. De hecho, una de las últimas stories que bajó era de ella con un suero diciendo que la habían "abandonado".

Por ahora poco se sabe sobre si están intentando arreglarse o se trata de algo definitivo. “Hoy te digo que están separados, no sé si se volverán a arreglar como ya pasó en su momento. Él se juntó a cenar con Marcelo y estaba la mamá de L-Gante pero no Tamara”, dijo.

Uno de los motivos de la separación son las constantes discusiones que la pareja tenía todo el tiempo, algo de lo que ellos han hablado en algunas notas. Además, la situación con Ana Devin, la participante de Canta Conmigo Ahora que "tiroteó" a L-Gante en vivo, habría generado otra pelea más.