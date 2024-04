L-Gante sufrió la peor venganza de su ex novia: "Ella optó por ..."

Y añadió: “¿Te acordás que cuando L-Gante fue de sorpresa a lo de Wanda te conté que ya estaban en crisis? Bueno, ahora están separados y me animo a confirmarlo”.

El periodista afirmó: “La relación de Elian y Candela está rota, por lo menos a esta hora. Pregunté si esto es definitivo y me dijeron que sí. Candela sospecha de varias infidelidades y decidió dejarlo y le habría dicho algo así como: A mí no me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Tamara”.

Juan reveló: “Encima L-Gante se fue de viaje a Europa y nunca le dijo de ir a Candela, lo que también la enojó justo después de lo sucedido con Wanda, donde la esposa de Icardi no le permitió el ingreso a Elián a su casa”.

Etchegoyen concluyó expresando: “Ante esta situación que te cuento ella optó por cortar de raíz la relación y me dicen que él cuando regrese a Buenos Aires intentará reconquistarla, pero ella está tan furiosa que ya lo dejó de seguir”.

Embed - El detonante dela separación de L-Gante y su novia Candela:“No me vas a hacer lo mismo que a Tamara”

Más problemas para L-Gante

Ayer, el periodista había dado más información sensible sobre el cantante: “Hay novedades sobre L-Gante y no son buenas: al cantante lo han denunciado. Tiene una nueva denuncia en su contra. La denuncia que tengo en mi poder es por prueba ilegal de velocidad con vehículo automotor, artículo 193 bis me cuentan, pero no quiero entrar en lo técnico”.

Y agregó: “La situación se suma a las otras denuncias que tiene el cantante que disfruta por estos días de la vida europea y que pareciera no tomar conciencia de las cosas que se están denunciando en su contra. Tiene un nuevo proceso jurisdicción de La Plata aparentemente habría estado corriendo picadas o realizando maniobras imprudentes con un vehículo, lo cual es gravísimo”.

Etchegoyen cerró el tema declarando: “Se le pidió al juzgado de garantías donde tienen sus causas anteriores que informe de situación procesal”.

Video del periodista de Radio Mitre hablando de las denuncias contra L-Gante: