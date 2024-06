L-Gante no supera a Wanda Nara: volvió a referirse a ella y contó un dato que dejó atónitos a todos

“El tema se llama ‘Amor verdadero’ y será su amor verdadero. Lo nuestro fue una actuación para el videoclip. Obvio que tenemos un vínculo bastante bueno. A mí me importa bastante mantenerte con esa intriga a vos y a todos mis fanáticos y seguidores (sobre si pasó algo más)”, dijo.

“Imagínense lo que quieran, pero no llegamos ni a un beso”, comenzó diciendo el cantante en A la tarde.

Tras escucharlo, Cora Debarbieri intervino una consulta al aire: “¿Hace cuánto que no hablás con Wanda?”, indagó. Y el entrevistado dio que hablar con su respuesta: “Un día”, afirmó. Y cerró: “Hablamos de cosas que hablás con una persona no la ves hace rato, mantener un vínculo ahí, tranquilo”.

image.png Wanda Nara y L-Gante, en tiempos felices.

L-Gante y su encuentro con Mauro Icardi y Wanda Nara en un evento

Luego de las repercusiones que había despertado una foto que compartió Ángel de Brito donde se ve a Wanda Nara y Mauro Icardi compartiendo el mismo lugar con L-Gante, el cantante rompió el silencio y habló de esa situación en una nota que dio a LAM.

“No me acuerdo mucho porque justo ese día me permití beber alcohol y estaba medio borracho. Cuando vi la foto, me pregunté ‘¿en qué momento fue esto?’”, comenzó diciendo el cantante, con humor.

En cuanto a cómo fue ver a Icardi (después de que se rumoreara que mantuvo un affaire con Wanda cuando estaba en un impasse con su marido), el artista se sinceró: “Fue todo normal. Yo noté todo normal. Esa noche estábamos todos en pareja, así que re tranquilos. La pasamos re bien y eso me pone contento, re piola. Yo sé pilotear cualquier ocasión, olvidate”.

Por último, el joven contó que se llevó una buena impresión de Mauro: “Me saludó, es un caballero, la mejor. Estaban todos ahí y me tiraron un ‘vení’. Llegué al lugar, pasé a saludar y todos me trataron de diez”.

