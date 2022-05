L-Gante habló de su polémica actitud con Tini Stoessel arriba del escenario

Sin embargo, no todo salió como esperaba porque el cantante de Cumbia 420 abandonó el escenario antes de terminar la canción y dejó a Tini Stoessel sola cantando. El video de L-Gante abandonando el escenario se viralizó y recibió miles de críticas, sobre todo de parte de la prensa que no se tomó para nada bien el "desaire".

Una vez más, el artista de General Rodríguez tuvo que salir a explicar lo sucedido y eligió sus stories de Instagram para hacerlo. "Medios de noticias argentinos hablando m…. de L-Gante porque son unos muertos de hambre. Como siempre inventan noticias mías”, dijo en una publicación.

El cantante está en Madrid vacacionando junto a Tamara Báez y su bebé Jamaica pero se tomó el momento para responder a quienes lo criticaron. "Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini seguía con un tema muy pegadito pero la gente dice que se vio raro ¿no? Y las cámaras que había ahí no enfocaron cuando yo me bajé del lugar ese elevado a despedirme, a saludar. ‘Gracias Tini por la invitación, bla, bla, bla’. Dije un par de cosas más en el escenario y no pasó nada raro”, explicó L-Gante.

En LAM, revelaron que, además, el joven se comunicó con Tini Stoessel para pedirle disculpas si había interpretado algo raro en su salida. "En defensa de L-Gante, quiero decir que hoy la llamó a Tini y le pidió disculpas. Le dijo que él no se dio cuenta de nada, que él entendió mal la seña. Ellos no están peleados", aseguró Yanina Latorre.