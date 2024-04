L-Gante frenó su show para hablar de Javier Milei: qué dijo

En la filmación que se filtró en las redes sociales no alcanza a verse si las palabras del cantante fueron bien o mal tomadas por sus seguidores.

Por supuesto, los fans de Javier Milei festejaron la actitud del cantante: “Hay que ponerlo a cantar el himno el 25 de mayo”; “Qué grande L-Gante, siempre te banqué”; “Más allá de que me guste o no la música, me gusta el mensaje que dio”; “Bienvenido L-Gante a las fuerzas del cielo”; “Igual, L-gante nunca lo criticó al peluca, la placa esa que circula es falsa, es más, me la juego que lo habrá votado y todo, crack, L-gante”; “Es que dio un buen mensaje, literal dijo que no interesa bancarlo, o no bancarlo, sino la prosperidad del país, desde el más rico al más pobre, el bien para todos”; “Despegarse de ideas políticas y apegarse a la prosperidad y apoyar a quienes persiguen lo mismo”; “No puedo creer que hasta él sea coherente; no se trata de que estés del lado de Milei sino que quieras que le vaya bien a tu país”; “Pónganlo ya a cantar el himno”; “Quedaron descolocados”; “Cumbia 420 por la liberación”.

El mejor y más festejado mensaje fue: “¿La ‘L’ de L-Gante era de libertario?”.