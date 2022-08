Karina reveló por qué El Polaco le "arruinó la fiesta de 15" a su hija Sol

Sin embargo, hubo algo que arruinó la fiesta de Sol y recién se supo un mes después porque Karina decidió contarlo y deschavar a su ex y padre de la adolescente.

sol karina polaco 2.webp

Invitada a Cortá Por Lozano, la cantante de cumbia se sometió a la terapia de la conductora y dio detalles de su vida privada en vivo, especialmente de lo que significó el mega festejo que organizaron junto a "El Polaco" para su hija.

"Hoy con el Polaco ya está todo bien. ¿Cómo fue la fiesta?", preguntó Vero Lozano a la artista. Ella, entre caras, terminó por revelar la actitud del músico que le molestó mucho a Sol y ocurrió en plena fiesta de 15.

"Fue todo bien. ¿Viste cómo es el Polaco? Es un loco. Estábamos ahí diciéndole 'calmate'. Con Sol le dijimos 'esto, hoy, por favor, no'. Y no lo cumplió", relató entre risas Karina.

Parece ser que a la adolescente no le cae en gracia tener padres famosos que siempre se roban el show y, por eso, le había hecho un pedido especial a su papá: "No agarres el micrófono, no te pongas a cantar".

Con unos tragos de más "El Polaco" se olvidó del acuerdo y lo primero que hizo fue arengar al público arriba del escenario y luego subir a cantar también a Karina. Los invitados de la fiesta enloquecieron con ese crossover pero a Sol no le cayó nada en gracia que sus papás se roben el protagonismo.

https://twitter.com/sosagustina/status/1553875444629442561 Dios qué fantasía cumplir 15 y que tus viejos sean El Polaco y KARINA pic.twitter.com/LOjLdZhIB4 — Agustina (@sosagustina) July 31, 2022

"El pedido de Sol fue 'hoy soy yo, ustedes no'. Cuando se fue, me dijo 'me arruinó la fiesta'. Pero después se le pasó, porque fue una fiesta hermosa", cerró contundente Karina.