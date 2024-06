Julieta Ortega pateó el tablero y habló de su sexualidad: "Creo que es hora de..."

“Mirá vos, ¿sabés que yo te veo?”, insistió Casán. “Yo también me re veo, pero nunca salí con una chica”, admitió la ex de Iván Noble, con quien tuvo a su hijo Benito. “Vos sabés que yo pensé que sí...”, siguió la diva. “¿Viste? Todo el mundo piensa que sí...”, respondió Ortega. “Pero entonces te lo debés, gorda...”, le planteó Moria. “¡Recontra!”, dijo la actriz.

La confesión con Moria

“Si tuvieras que elegir una mina, ¿a quién elegirías? Si no querés dar nombres, vamos a dar un estereotipo de mina...”, le propuso la conductora. “¡No! ¡Que dé nombres! ¿Cómo que no quiere dar nombres?”, la pinchó Muscari. “Para inaugurar tu lecho lésbico, tu útero, tu prosperidad, ¿a quién?”, continuó Moria. “A Ampi elijo, que es con la que tengo la escena de Sex”, respondió Julieta y el director de la obra dio más detalles de quién se trataba la apuntada por la actriz: “Ampi Peña, que es la bailarina de Cazzu y que ahora está en Sex”. “Me gustan mucho las bailarinas”, cerró Ortega.

A fines de mayo y después de muchos meses en cartel, Evangelina Salazar se animó a ver la performance de su hija Julieta en el show erótico que la actriz protagoniza. Al ser consultada al respecto, la mujer de Palito Ortega se mostró algo pudorosa y con cierta vergüenza, pero entre risas le dio sus primeras impresiones a un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece).

“¿Qué te pareció el show?”, le planteó el cronista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Mirá, me impresionó muchísimo al principio, no lo puedo negar”, dijo Evangelina. Detrás de ella estaba Julieta, quien lanzó una carcajada ante la opinión de su mamá. “Era mucho. Nunca vi nada de estas cosas. Ni parecido. Nada”, siguió Salazar mientras no podía parar de reírse. Incluso, se tapó la cara con la mano del movilero, para enfatizar su pudor.

“Realmente me encantó. Me fui acostumbrando de a poquito, porque al principio hacía así”, dijo mientras hacía el gesto de taparse los ojos con las manos. “Me encantó. Me encantó el mensaje final también. Es una cosa extraordinaria. Ver esas mujeres voluminosas, talentosas. Es una barbaridad”, sumó.

“Al principio quise convencerla y ella no quería saber nada”, contó Julieta acerca de lo que tardó su madre en aceptar ir a verla en Sex. “Después la convencieron sus amigas”, agregó, cuando Evangelina interrumpió para acotar: “¡Fue más de lo que yo creía! Me lo vendieron un poco más suave. Pero me encantó”.

“¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste de Juli?”, quiso saber el periodista. “¿Lo que vi de Juli? Bueno, vos sabés... Se mostró mucho”, dijo, aunque luego comparó la participación de su hija con la del resto del elenco: “Pero después de lo que vi con todos los demás…”. “Claro, al lado de lo de los demás, lo mío no es nada. Pasa totalmente desapercibido”, aportó Julieta desde su lugar.

En ese punto, el periodista quiso saber qué le provocó a Julieta actuar frente a su madre en esta particular obra. “Por eso no quería que venga. Si bien vienen un montón de mujeres de su generación, me parecía que era fuerte”, expresó, a la vez en que recordó que Diego Ramos, otro de los protagonistas del show, contó que no quería a su mamá entre el público. “A veces es fuerte ver a tu hijo o a tu hija en esa situación”, completó. “A mí el espectáculo me encanta y ella lo sabe. Yo estoy feliz haciéndolo, me divierto mucho”, dijo Ortega acerca de su decisión de ser parte de este show y de aceptar este singular desafío en su carrera luego de haber recibido la convocatoria de parte de Muscari. Y Evangelina asintió con orgullo lo que escuchaba. “Más que nunca”, ratificó.

Hacia el final de la charla, el periodista arrojó el nombre de Palito Ortega, para indagar si va a animarse a estar entre el público de Sex y ver el show de su hija. “No, no, no”, dijeron las dos a coro. “Capaz que hoy vos lo convencés...” insistió el cronista, dirigiéndose a Evangelina. “No, no queremos. No queremos”, dijo Julieta, firme. “No estamos interesadas para nada en que venga”, subrayó.

FUENTE: Infobae