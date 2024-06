José Luis Chilavert lanzó un durísimo mensaje contra Lali Espósito: "Kuka fracasada y mediocre"

El ex arquero escribió en su cuenta de X : “¡Orgullosos de vos! Sos el ejemplo vivo de que cuando tenemos pasión y determinación no hay límites para lo que podemos lograr. ¡Muchas felicidades nuevamente, gloriosa mujer paraguaya!”.

En ese punto, se puso picantísimo, y habló de la cantante argentina, usando el apodo que Javier Milei le puso: “Lali Depósito , tú no has ganado nada, las kukas serán siempre fracasadas y mediocres. Felicidades, Ayelén, diosa y guerrera guaraní. Orgullo de Py”.

Qué pasó entre Lali Espósito y Ayelén Alfonso en “The X Factor España

La diva del pop latino se enojó cuando la concursante tildó de “destructivo” al jurado por sus opiniones.

Lali le dedicó fuertísimas palabras a la joven paraguaya: “Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada, entonces la voy a resumir: todos pasamos por adversidades, cada no uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo que le pone, estamos acá siendo cuatro personas muy respetuosas para decir lo que pensamos”.

Y agregó: “Nada de lo que decimos es destructivo, me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás y somos muy respetuosos con cada persona que se para ahí”.

La joven le respondió a Lali a través de sus redes sociales: “Hola, chicos, fue un poco fuerte lo que ha pasado pero bueno, yo respeto cada crítica y cada opinión de los jurados. No les puedo caer bien a todos, siempre va a haber un poco de diferencia, pero esto me sirve también como motivación, para seguir creciendo, me motiva mucho a seguir demostrando la capacidad que tengo, que capaz ellas (por Lali y Vane Martín) no la puedan ver o no les guste completamente. Pero esto me motiva a seguir demostrando mi capacidad como artista y a seguir adelante con el apoyo de ustedes porque ustedes son los que deciden y los que me eligen”.