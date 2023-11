Jorge Rial se va de Argentina: el fuerte motivo detrás de su decisión

El periodista agregó: “También había rumores que Rial se iba a El Trece, eso se había publicado en algunos lados, le pregunté por eso, pero me dijo que no, que ‘ya no estaba para esa liga’. No debe querer esos bolonquis del rating y ese canal que está en un momento complicado como para ir a probar programas”.

Ángel reveló: “Jorge me dijo que, en principio, va a producir podcast para México y Colombia, el primero se estrenaría en enero, y también va a hacer una miniserie, pero aclara que no se queda a vivir allá. Incluso me mandó algunos temas que van a tratar, el primero va a ser sobre el robo de la espada de Bolívar. Él me dijo que va a producir, pero supongo que también hará conducción”.

Tras escuchar las palabras de su jefe, la panelista Maite Peñoñori agregó un dato fundamental para entender la nueva faceta del creador de “Intrusos”: Jorge Rial está en pareja con María del Mar Ramón, una reconocida escritora colombiana, quien podría haber influido para que el animador decidiera probar nuevos formatos y temáticas.