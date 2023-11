Daniela Celis compartió la noticia más triste en su sexto mes de embarazo

El problema es que Daniela Celis debió enfrentar situaciones inesperadas: en primer lugar, mostró como superó el análisis de glucosa, pero luego todo se complicó porque ingirió un líquido que debía retener durante dos horas, pero lamentablemente su cuerpo no soportó la carga.

“He fallado chicos. Mi estómago no aguantó”, reveló la joven, junto a una foto muy gráfica de lo ocurrido.

Más tarde, Daniela Celis publicó una nueva historia en su cuenta de Instagram en la que ya aparecía en su auto, de camino a su casa, donde sumó más preocupación a sus fans al escribir: “Estoy bien. Un poco mareada por tantas horas de ayuno y con sueño. Ya falta poquito para llegar”.

La joven no la está pasando nada bien

Días atrás, la ex “Gran Hermano” reveló: “Hasta que te das cuenta que un día todo cambio, mi cabeza ya no es la misma, mis prioridades, mis preocupaciones. Sobre todo, mi cuerpo: me levanto todas las mañanas mirándome al espejo encontrándome algo nuevo (una marca, una mancha, celulitis, etc.). Las piernas se te hinchan, los pies pesan, el dolor de espalda, cadera y rodilla, no me dan ganas de peinarme ni maquillarme, solo de poder descansar 5 minutos más”.

Y remarcó: “Las noches se hacen difícil para dormir y los días interminables, me empiezo agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ¡ya no sé que ponerme ni cómo estar!”.