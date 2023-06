Jorge Rial de quebró al hablar de su hija: "Manipulación"

En la TV Chiche Gelblung le hizo una polémica pregunta a More Rial: "¿Cuál es el conflicto con Jorge, tu go...?

"Solo siento amor y compasión por mi hija, y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando. Son todos del mismo canal. Y lo lamento mucho, porque están manipulando a una chica con problemas emocionales. Es muy grave lo que están haciendo, pero bueno, ya vendrá la respuesta. No hablo más del tema, nunca podría hablar mal de mi hija", comenzó el conductor de Argenzuela (C5N).

"Son las reglas del juego, pero hay otras reglas, también, que no son de juego. Ella me tiene bloqueado de todos lados, me insulta. Obviamente estoy para recibirla, es mi hija y la voy a amar toda la vida", sostuvo. Con respecto a su nieto, el hijo de Morena, dijo que todavía sigue en contacto con él. "Mis dos hijas son mi debilidad, aunque mi nieto aún más, me hace muy bien hablar con él. Hablamos todos los días. Es feliz, ojalá que sea feliz y todo esto no lo invada. Lo único que me importa hoy es resguardar a mi nieto, mis hijas ya son grandes, son independientes y son absolutamente responsables de sus actos", continuó.

Por último, remarcó que siempre va a estar para todo lo que sus hijas necesiten. “No tengo que andar dando explicaciones, recuerden que tuve que ser padre y madre al mismo tiempo. No es fácil, por más que sean hijos. El ser humano es algo único, por lo tanto, ninguno de nosotros está preparado para eso. No vas a escucharme a mí decir nada de ella. Ojalá termine con esto, se desahogue y veremos en un futuro que sucede”, concluyó.

Durante su paso por América, Morena reveló el maltrato que sufrió durante toda su niñez y adolescencia por parte de su madre adoptiva, Silvia D'Auro, ex esposa de Rial. Según sus declaraciones, la mujer la torturaba psicológica y físicamente. "Es una mentirosa. Es una psicópata, loca. Llegábamos al colegio con golpes, desde el colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía", aseguró la joven. Además, contó que la hacía sufrir por su peso.

“Me hice un bypass gástrico a los 16 años. Silvia me sentaba a mí en la mesa y me hacía ver Cuestión de Peso en ese momento y me decía: 'Si seguís comiendo, vas a quedar así'. Era gente de 300 kilos”, recordó la hija del conductor. En este sentido, señaló que D'Auro estaba obsesionada con su propio cuerpo y que lo trasladaba a sus hijas: “Ella tomaba pastillas para estar flaca y tenía un problema con eso. Se tomaba muchas pastillas a la mañana", recordó Morena.