La traición millonaria que Jorge Rial no le perdonó nunca a Luis Ventura: "El quiebre fue por eso"

Marcelo fue directo: “Yo me acuerdo que cuando trabajábamos juntos, Ventura acepta hacer una temporada con Ricardo Fort, que estaba muy peleado con Jorge, y yo sentí que el quiebre fue porque Luis aceptó eso. Esto que digo se veía de afuera”.

Tras escuchar el relato de su amigo y ex compañero, Luis Ventura le respondió: “Bueno, ¿y qué? ¿No podía aceptarlo? Fort me daba doscientos mil dólares (50 millones de pesos, al cambio actual). ¿le voy a decir que no? ¡No jodamos! Para mí si fue ese un quiebre ese. Pero también se enojó cuando fui a laburar con Moria Casán y Panam”.

Y agregó: “Habría que preguntarle a Rial por qué no quería que yo hiciera eso. Nosotros no éramos socios. En algunas cosas era empleado de él”.

En ese punto, Ventura se puso picantísimo: “Y les voy a decir lo que me pasa. En la vida hay un momento donde todo te hincha realmente y yo estaba cansado de tapar, ocultar y de dibujar. Todo. Ahora estoy defendiendo a Morena Rial, una mujer de veinticuatro años que, un día, se quiso quitar la vida y me lo dijo. Yo estaba en el aire con Mariano Iúdica a la mañana de América TV y fui volando, ¿El papá dónde estaba?".

Video de Marcelo Polino y Luis Ventura hablando sin filtros sobre Jorge Rial en “Polémica en el Bar” (América TV):