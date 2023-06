Chiche Gelblung le hizo una polémica pregunta a More Rial: "¿Cuál es el conflicto con Jorge, tu go...?

Susto La descompensación de un conocido cantante y la frase que causó temor: "No podía..."

Mientras dialogaban todo lo que está sucediendo con Jorge Rial y Silvia D'Auro, el panelista le preguntó sin filtros: "¿Cuál es el conflicto con Jorge, tu gordura, tu belleza, tu no belleza, tu vieja te hacía problemas por eso?". Ella, sin tantas palabras, respondió: "¿Mi mamá, Silvia? Sí".

"¿No le gustaba como vos eras?", volvió a consultar Chiche. La influencer, en este caso, aclaró: "No, yo creo que nos adoptó para poder salvar su relación, o por lo menos a mí".

"A mi hermana la querían más, eso siempre me lo hizo saber ella, porque la preferida de mi papá en su momento fui yo", aseguró Morena.

Luego, la conductora del programa se metió en la conversación y quiso saber cómo vive este delicado momento. "¿Lloras mucho con todo eso More? ¿No te da miedo que después todo esto lo vea tu hijo?". Sin embargo, Rial dijo: "Sí, lloro bastante. Mi hijo siempre va a saber la verdad de todo, no hay que criar a nadie con mentiras".

"¿Quién te contiene cuando por ejemplo te vas de acá? Porque sos una nena…", le preguntó Flavio Mendoza. Para finalizar, Morena Rial sentenció: "Yo estoy sola. Tengo a mis amigos nomas".

¿Qué dijo Chiche Gelblung sobre Morena Rial?

En Socios del Espectáculo (El Trece), el notero cruzó al panelista de Polémica en el Bar (América TV) para consultarle sobre la pregunta hacia la hija de Jorge, y afirmó: "No dije nada que no haya dicho ella. ¿Vos me vas a enseñar? ¿A qué hora vienen las elecciones?".

Finalmente, Gelblung concluyó en contra del periodista, mientras irónicamente se reían con Tinayre: "Es un desastre".

El repudio de las personas por los dichos de Chiche

"Desde todos los sectores se está trabajando el no meterse ni opinar del cuerpo del otro/otra, y como si nada... un periodista "preparado", "instruido", te lo escupe en la cara"; "Atrasa, de terror esos comentarios"; "Gerontes retrógados"; "A Alfa lo matan si dice algo, y acá ni muuuu, nadie!", dijeron los usuarios en las redes sociales.

Los usuarios repudian los dichos de Chiche Gelblung

"Mirá si alguien le dice, cuál es tu problema Chiche? ¿Qué sos pelado? ¿Qué estás viejo? ¿Cuál es tu conflicto?", fueron otros de los comentarios que repudiaron los dichos de Chiche Gelblung hacia Morena Rial.

Fuente: Exitoína