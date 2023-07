Jorge Lanata redobló la apuesta: "Wanda Nara tiene..."

Detrás de escena Abel Pintos no cantó en la presentación de Messi: el motivo

"El viernes dije al aire en la radio que Wanda Nara tenía leucemia , ahí empezó una andanada de críticas de parte del periodismo del espectáculo, yo la noticia antes de darla la chequeo, punto, era cierta. ¿Cuál fue el daño que produje? me encantaría que alguien me lo explique", sentenció Lanata.

Las miserias por un punto de rating lo llevaron a Lanata al lugar que se encuentra, exitoso empresario, con propiedades en la Argentina y Estados Unidos, pero ya sin el respeto de otros tiempos. Claro, que le importa el respeto si tiene los bolsillos llenos, está claro ese punto.

Tan poca empatía tiene Lanata con una persona enferma, que se sube a su ego para hablar desde una especie de púlpito de quién nada le importa, ni siquiera que su columnista Marina Calabró, de manera muy elegante, le dijera que decir que Wanda Nara tenía leucemia era de miserable.

Claro, Lanata se enoja con los periodistas de espectáculos pero no fueron los únicos que criticaron su repudiable actitud, también lo hizo el padre de 3 de los 5 hijos de Wanda Nara, Maxi López.

"Para mí le erra. En este tipo de noticias tiene que ser la persona la que salga a hablar", dijo el ex futbolista sobre los recientes dichos del periodista político que aseguró que la mediática padece de una dura enfermedad.

Desde el aeropuerto y recién arribado al país, López, reflexionó: "A mí me gustaba lo que hacía Jorge Lanata, pero me parece que con esta se equivocó mal porque hay cinco hijos atrás, y me parece que le faltó un poquito de empatía".

"Saben que las personas no son culpables de la enfermedad que tiene, darlo a conocer no es denunciarla, lo que la noticia puede generar es empatía", subió la apuesta el ex director de Página 12 y Crítica, entre otros medios.

"Cierto de periodismo de espectáculo se indignó hablando de ética, yo no espero moral de la televisión ahora tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas cuando no lo son", agregó remarcando que ese periodismo, que tiene como referente a sus amigos Ángel De Brito y Yanina Latorre, se la pasan "hablando de infidelidades cuando también hay hijos de por medio".

"Yo el viernes en la radio di una información sensible al aire, lamento lo que sucede a Wanda...", cerró Lanata, a quién le faltó decir que no es problema de él que Wanda Nara tenga cáncer.

(Fuente: Minuto Uno)