Jorge Lanata recibió el alta médica, pero deberá hacer reposo

En los últimos años, Lanata atravesó varios problemas de salud. Fue en 2021 cuando le hicieron su última intervención, una angioplastia programada, según habían comunicado desde la Fundación Favaloro en aquel momento.

El domingo 13 de agosto al aire de PPT (eltrece), Jorge Lanata hizo un editorial acerca de un error que comenten muchos políticos: no escuchar a la gente. “¿Y quién lo parió a Milei? Nuestros políticos.”, se preguntó.

Y agregó: “Cuando veo que el Congreso se reunió dos veces este año pienso eso: Milei nace de la mediocridad de los demás. Cuando Milei habla de la casta, tiene razón. Los políticos son una casta. Hay un fin de época”.

Además, explicó cómo se dio el fenómeno del candidato a presidente por La Libertad Avanza y reflexionó: “¿Hay que imitar a Milei? No. Hay que entender por qué Milei surgió, por qué la gente lo sigue, de dónde salió su reclamo. En las encuestas que circulan entre el poder, el escenario de elecciones hoy es Milei 40, Massa 30, Juntos 20. Eso es lo que está pasando. Hay algo que la gente está diciendo y que los políticos no supieron, no saben, escuchar”.

Por último, analizó cómo quedó el escenario político tras las PASO. “Una semana después de las paso, la política sigue en shock. Todo el mundo habla de Milei y Milei habla en todos los programas. Milei es como la manchita de humedad en la pared. Primero le restás importancia y decís: ‘esto con el tiempo se va solo’. Después decís: ‘a la mierda, cómo está creciendo”. Y cuando te querés acordar la pared se te vino encima’”, concluyó.

Fuente: TN