Jey Mammón se enojó y dejó un móvil en vivo

En primera instancia, Mammón aclaró sus motivaciones para la entrevista: “No vine a romper el silencio porque ya di 800 notas todo el verano, y tampoco pedí la nota. Me habían pedido venir al programa y yo con todo el amor del mundo accedo porque me encanta hablar con ustedes".

Sobre el origen del señalamiento que se inició en esa pantalla, Mammón expresó: "Es más, pensé que estaba Karina y me dijeron que se había ido de vacaciones, me hubiese encantado hablar con ella. Por supuesto, como la génesis de todo fue en este programa, nos debíamos este encuentro".

JEY MAMMÓN ABANDONÓ UN MÓVIL CON A LA TARDE

El actor procuró derivar el ángulo y exteriorizó: "Me habían dicho que la nota no iba a ir por acá, pero ya que estás yendo por acá, vamos. La denuncia pública fue en el programa de ustedes, entonces calumnias e injurias es en el programa de ustedes, tuvimos mediaciones con gente del programa de ustedes”.

En su rol de conductor temporario, por la ausencia de Karina, Luis Ventura intervino: “Quiero ir a otro tema". A lo que Jey respondió: "Los están preguntando ustedes. Todo nació acá, en este programa, con Karina Mazzocco". Eso corrió de eje al periodista: "Bueno, entonces hagan la nota ustedes. Me estoy enojando acá. Yo te quiero preguntar por Nazarena Vélez".

Mammón no quiso continuar y eligió un modo tajante para abandonar el móvil: “ Lamento mucho las preguntas que me están haciendo, en un espacio donde yo pensé que estaban las cosas claras, pero evidentemente no lo están. Para mí ya está todo aclarado".