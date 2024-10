Jésica Cirio, a un paso de la cárcel: la acusan de lavar más de 122 millones de pesos para Martín Insaurralde

Jésica Cirio se hizo muy conocida gracias a su trabajo y su casamiento con Martín Insaurrald e , el ex intendente de Lomas de Zamora , pero todo se complicó cuando comenzaron a salir a la luz información sobre los millones de pesos que el referente K no pudo justificar.

Ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF) amplió su acusación contra el político y sus dos ex parejas, Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici , en la causa que sigue en su contra por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito .

En “Socios del espectáculo”, Rodrigo Lussich dio detalles del avance de esta denuncia, remarcando que, según la UIF, Insaurralde movió bienes a través de un entramado familiar para ocultar que él es el verdadero dueño: por ejemplo, sus cuatro autos de primerísimas marcas están a nombre de Cirio.

El ex funcionario aseguró en su declaración jurada de bienes que no poseía autos, pero figura como autorizado para conducir los vehículos comprados por Jésica.

La ex conductora de Telefe explicó que el dinero para estos negocios provino de sus contratos por programas de TV y empresas propias, pero la UIF duda de esas afirmaciones.

De qué acusan a Jésica Cirio

Cirio adquirió un Jeep 129 por 16 millones de pesos; una Ford C54 por 23.850 dólares; y un Mercedes Benz por 50.000 dólares.

La UIF remarcó que gastar casi 100 mil dólares en autos “en una fecha cercana a la separación de Insaurralde, denotan un serio indicador de que el dinero utilizado (por Cirio) para la adquisición de esos bienes proviene de su expareja y, como tal, es de origen ilícito”.

El organismo también puso en duda la compra que hizo Jésica de un departamento por 385.000 dólares en Ortega y Gasset, al 1600 (CABA), en 2015, apenas un año después de casarse con Insaurralde.

La UIF señaló que la transacción “se justificó con la venta de dos departamentos que tenía la investigada. En primer lugar, surge la venta de un inmueble ubicado en Av. Córdoba al 5.700 por 55.000 dólares. La primera cuestión a señalar es que este departamento no se encuentra en los bienes declarados ante AFIP correspondientes al período 2014, situación que lejos de representar una mera inconsistencia de índole fiscal, representa un indicio serio y concordante. Al chequear la suma de los valores de los departamentos vendidos no podemos dejar de observar que hay un desfasaje y una inconsistencia que deja en evidencia la falta de justificación, cuanto menos parcial del precio abonado”.

Por otra parte, Cirio e Insaurralde vivieron en un departamento ubicado en Petrona Eyle, al 300, cuyas expensas eran de 727.924 pesos mensuales en septiembre 2023.

El organismo antilavado también se interesó por la firma Goruka SA, constituida el 18 de septiembre de 2014, donde Cirio figura como directora titular, remarcando que “resulta llamativo los valores de plazo fijo que registra en el período 2022 y 2023 que asciende a un valor de 122.160.000 de pesos”.

Como otra “inconsistencia” de Cirio, la UIF señala que “en su evolución del impuesto de bienes personales, se observa que del año 2018 a 2019 el monto pagado pasa de 63.092 a 416.692. Luego fue subiendo año a año sin mucha variación hasta el año 2021 donde el valor es de 763.144,53 ascendiendo en 2022 a 1.250.503, pero en 2023 se redujo a 505.634,80 pesos”.

Tras señalar esta cifra, la UIF asegura: “Los ingresos anuales derivados del ejercicio de las funciones señaladas no logran justificar la adquisición del inmueble, ni las obras, ni los viajes”.

El organismo antilavado remarca que Cirio y Clerici (junto a otras figuras cercanas al ex intendente) “habrían aportado su nombre para la adquisición de bienes que Martín Insaurralde claramente no puede justificar en función de sus ingresos declarados y, de ese modo, permitir que apareciera ajeno a los bienes y gastos, de forma tal que la adquisición de los mismos parezca lícita y no como realmente lo es, con fondos de origen ilícito”.