El escandaloso pedido de Jésica Cirio a Fernando Burlando

El conductor aseguró: “Lo que me contaban es que, al parecer, a Jésica no le gustó nada que Burlando confiese el cuadro de situación que vive con la ex de Martín Insaurralde. A mí me han descrito parte del enojo de la conductora con el abogado después de lo que dijo en ‘Desayuno Americano’”.

Etchegoyen reveló: “Cuando pregunté gráficamente qué ocurrió a mí me hablan de una catarata de insultos y hasta me dijeron que Jésica le habría pedido a su abogado Cúneo Libarona que hable con Burlando para que no dé más declaraciones”.

El periodista explicó: “Lo que le molesta a Jésica es que su flamante marido Elías Piccirillo haya quedado mal parado con los dichos de Fernando, que dijo que le sorprendió que se casen tan rápidamente. Para cerrar me cuentan que Jésica lo sintió totalmente innecesario y provocar algo que no está bueno lo que hizo su ex abogado y mete en la bolsa también de todo a Barby, eh”.

Embed - Revelaron el pedido de Jesica Cirio a Fernando Burlando: “Si la cosa estaba mal, ahora está peor”

Cómo empezó el conflicto entre Jésica Cirio y Fernando Burlando



En abril de este año, Juan Etchegoyen había revelado: “Me contaban que, desde que apareció Elías en la vida de Jésica, ella empezó a distanciarse tanto de Fernando como de su mujer Barby Franco y hoy por hoy está todo mal”.

Y agregó: “Y un tema no menor es que al cumpleaños de Jésica en su momento si fue invitado Mariano Cuneo Libarona que sería el nuevo abogado de Jésica. Se habría roto la amistad de Jesica y Fernando una vez que Elías se convirtió en el novio de la conductora. Burlando habría tenido varios contrapuntos con Piccirillo en estos meses que llevaron a la ruptura de la relación. Y luego de esas situaciones, Jésica y Elías decidieron aparentemente contratar a Cúneo Libarona por el estudio de Fernando, lo que enojó muchísimo a Burlando”.