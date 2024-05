Jesica Cirio se casa por civil con Elías Piccirillo: los detalles de la ceremonia y sus ganas de volver a ser mamá

El 18 de marzo pasado, Jesica Cirio cumplió 38 años y, más allá del imponente y divertido festejo con familiares y amigos, hubo un dato que captó la atención de todos. A las doce de la noche, justo después de soplar las velitas, su novio Elías Piccirillo le propuso casamiento . Ella aceptó: estaba lista para esa pregunta, aunque no imaginó que fuera a llegar tan pronto.

Guerra por la herencia Zulema Yoma aseguró que Antonella Menem no es su nieta y la joven le respondió: "Soy lo que quedó de tu hijo"

“Me lo imaginaba porque veníamos charlando y me parecía superlindo. Vamos a hacer un civil con un festejo bien íntimo. La boda la estamos preparando para finales de este año”, aseguró la modelo, que piensa realizar una ceremonia bien sencilla. “Va a ser algo chiquito, en modo almuerzo, para unos 60 invitados”, sumó.

Si la boda espera para fin de año, también lo hará la luna de miel. Sin embargo, Jesica y Elías tienen planeado un viaje muy especial para luego de dar el sí. “Tenemos muchas ganas de ir a las Cataratas de Iguazú. Ahí nos conocimos y es como cerrar una parte de la historia”, explicó sobre el romántico destino.

La primera en saber la noticia fue su hija Chloe. “Ella lo sabe hace un montón. Está recontenta”, señaló Cirio, con orgullo de madre. Y tan contenta está la niña de seis años que tiene ganas de tener un hermanito. “Todos los días me pregunta y yo le digo que ‘sí’, que obviamente se va a dar. Ese es un poco el plan que tenemos para este año. Estoy en edad y, aunque hoy las mujeres ya no tenemos el límite tan cerca, no quiero esperar mil años”, cerró entusiasmada.