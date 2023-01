Isabel Macedo sale al cruce de todos los que criticaron el cuerpo de su bebé

En las imágenes se puede ver a Julia parada, sostenida por su papá, con las patitas en la arena. De los miles de comentarios que recibió, hubo muchos que criticaron las pirenas con rollitos de la nena y le dijeron a Isabel Macedo que la lleve a un médico porque es obesa. Sí, así de ridículo como suena.

Cansada de los comentarios en redes, Isabel decidió salir a respoderle a todos aquellos que opinaron del cuerpo de su bebé y fue durísima. “Pienso que enojarse o contestar mal genera más bronca o más odio. Si bien tengo un pensamiento formado contra las personas que hablan de esa manera y se sienten con derecho a opinar, elijo transformarlo sabiendo que nuestra hija está supercuidada”, dijo la esposa de Urtubey al noticieron de Telenoche.

“Siendo una figura pública, elijo contestar con el mayor amor posible para que sea algo que los deje pensando. No quiero que vean enojo, bronca y rabia, que obviamente me sale, pero quiero creer que podemos vivir en un mundo mejor", aseguró Isabel sobre los haters.

De igual manera también fueron miles las voces que salieron a defender a Macedo. Es que la mayoría no vio bien que se cuestione el cuerpo de una bebé de 7 meses. “Nuestra idea es que ellas siempre vean el alma de la persona que tienen en frente. Me niego a pensar que alguien puede tener la cabeza tan chica como para ver a alguien flaco, gordo, o... No las voy a educar de esa manera y no quiero que tengan esa mirada sobre la vida”, cerró contundente.