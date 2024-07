Involucran a Martín Demichelis en prácticas de brujería y revelan sus problemas íntimos con Evangelina Anderson

Tartúfoli recordó que el ex DT expresó “ el día que pisé Argentina me fui convirtiendo en un mal marido, un mal padre, un mal tío y un mal hermano. Me desviví por River ”. Luego, con mucha ironía, el periodista agregó: “ Y, en un momento, se transformó en tan mal marido que estuvieron separados ”.

En este contexto, Tartu también se refirió a la presencia de un brujo en los vestuarios de River: “Martín Demichelis usó brujos. Esto creó un enfrentamiento con Enzo Pérez. Martín cree en esas cosas”.

Se habría tratado de un hechizo en el que se usó la vestimenta de determinados jugadores para lograr buenos resultados en los partidos. Tartúfoli contó: “Esto se lo muestran a Enzo Pérez y Pérez lo enfrenta a Demichelis. Ahí Enzo se tuvo que ir”.

Qué dijo Martín Demichelis tras ser despedido de River

El ex DT afirmó: “Les pido encarecidamente que no le mientan a nadie. Siempre hubo un diálogo muy respetuoso en todos los sentidos. Desde el Mundial 2010, cuando quedamos eliminados y estábamos dentro del vestuario, que no veía llorar tanto a un grupo de jugadores como ayer cuando les conté la noticia. Eso es sentido de pertenencia y un respeto que no se puede truchar. Fui, soy y seré siempre un hincha de River. River es tan grande que está por encima de todos los nombres. A pesar de las ganas y las fuerzas, porque estaba extremadamente convencido en los jugadores y de que necesitábamos solo un partido para ser mejores, (irse) es lo mejor para todos”.

Sobre la llegada de un nuevo director técnico, Demichelis agregó: “Van a cambiar las energías, va a haber una sinergia entre hinchas, cuerpo técnico y jugadores”.