Internaron de urgencia a Emilia Mernes

Todos los diseños El look más logrado del Met Gala 2024, con un toque sanjuanino

Las entradas adquiridas para el 3 y 7 mayo siguen siendo válidas para la nueva fecha que es el 26 de mayo. No es necesario realizar ningún cambio.

La artista se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante viene de realizar una exitosa gira por España y se encuentra preparando su nuevo álbum de estudio.

Los motivos de la internación y reprogramación no han sido comunicados oficialmente. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la salud de la artista y la reprogramación del show.

Las disculpas de Emilia Mernes en su última aparición pública

Emilia Mernes se disculpó con su público el viernes pasado: “Quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Minutos antes de que comenzara el espectáculo, la artista subió al escenario en bata y acompañada de su equipo, subió al escenario y le dijo a su público: “Quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón”.

Fuente: TN