Insólito: Furia acusó a sus compañeras de querer enfermarla para "sacarla" de Gran Hermano

“ Yo no me puedo enfermar chicos . Les soy sincera, tengo un diagnóstico por el que no me puedo enfermar. No se me puede caer el sistema nervioso central. Acabo de ir a un médico y me dieron paracetamol. ¿Sabés lo que quieren? Sacarme del juego ”, inició la participante.

Scaglione continuó: “Si pensaran en los compañeros y saben que no me puedo enfermar, se habrían ido del cuarto a dormir afuera. ¿Yo tengo que dormir afuera? Vos sos la que tiene faringitis boluda. Se enferma la otra que está tosiendo las 24 horas por toda la casa y me termino enfermando yo. No da. No piensan en la gente. No piensan en los compañeros”.

Cuando Florencia la recriminó diciéndole “no todo es estrategia Furia”, ella respondió: “Saben que me puedo enfermar. Hermosa estrategia. Y sino lo saben, no se dieron cuenta. Si estamos en un cuarto de tres personas, o se va tres días la que tiene faringitis, o se va Virginia que está infectando todo el lugar. No se puede estar ahí adentro”.