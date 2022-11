Increíble: More Rial se muestra sin filtros por primera vez

More Rial es muy activa en las redes sociales. Al margen de la mantención de su padre, la joven ha sabido encontrar una veta en su Instagram para que distintas marcas le ofrezcan productos a modo de canje por publicidad.

Es por eso que, en los últimos años, la hija de Jorge Rial se ha vuelto muy cuidadosa de su imagen. Después del bypass gástrico con el que perdió más de 30 kilos, fue muy raro encontrar a More desarreglada o sin maquillaje.

De hecho, en sus redes sociales no hay una sola foto en la que no salga con un filtro para suavizar sus rasgos. Ahora, una seguidora la apuró para que se muestre tal cual es y ella no se achicó ante la propuesta.

"¿Te animás a subir una foto a cara lavada?", le preguntó una seguidora a More Rial. El resultado fue tremendo. La madre de Francesco no solo subió la imagen sino que además hizo un sugestivo gesto a cámara. Tapoco mostró su cara por completo y se tapó una parte con la mano pero bueno, algo es algo ¿no?

More Rial.webp More Rial se mostró sin maquillaje ni filtros en Instagram.

El nuevo novio de More Rial, un amigo de su ex

Hace poco supimos que More estaba estrenando una nueva pareja y que esto le había traído conflictos con su ex, Facundo Ambrosini.

El muchacho en cuestión se llama Facundo Cabral, es futbolista y era un gran amigo de Ambrosini. More se mostró muy enamorada y lo mismo hizo el cordobés.

Al que no le gustó mucho la idea fue a Facundo que le hizo saber a Cabral que todo estaba terminado tras enterarse que se había puesto de novio con su ex. "Ahora ya no es más mi amigo. Todo lo mejor igual, estoy en otra yo. Estoy muy bien con mi nueva relación. La mejor, con ella está todo bien porque tenemos un nene”, sentenció.