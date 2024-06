Increíble: Furia vuelve a la casa de Gran Hermano

Según la cuenta de Twitter (X) “RealTimeRating”, la participante que se fue de la competencia en la noche de ayer fue convocada para formar parte de la nueva edición en Chile del reality y los fanáticos opinaron al respecto: “Juliana vuelve a ‘Gran Hermano’”; “Si viene a Chile... será ganadora. No somos tibios ni moralistas como los argentinos”; “Si la producción es la misma decreto que no vaya”; “Cata y Furia merecen ir al de allá, son personajes que merecen el público del ‘Gran Hermano’ chileno”; “La rajamos a la primera semana”; “Si la mandan allá para que se calme un poco y no cuente lo que pasó adentro, esa fue la estrategia cuando se dieron cuenta que se iba, por eso desdoblaron la eliminación. Si no salía y hablaba”; “Los abogados están tratando el tema”; y “No van a parar hasta que apuñale a alguien en vivo”.