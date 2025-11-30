"¿Para qué disimular más?": el guiño de Ian Lucas en medio de los rumores de romance con Evangelina Anderson

En pleno torbellino mediático por las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Evangelina Anderson, Ian Lucas encendió aún más las especulaciones con un sugestivo posteo en redes sociales. El youtuber y participante de MasterChef compartió una imagen entrenando, pero lo que más llamó la atención no fue la foto en sí, sino la frase que eligió para acompañarla.

“Confirman en la calle que contigo es que salgo, entonces ¿pa’ qué mentirnos más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”, escribió Ian, tomando la letra de una canción para darle un marco enigmático a su publicación. En minutos, el mensaje desató un vendaval de comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales lo interpretaron como una referencia directa a Evangelina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995104407055138843&partner=&hide_thread=false “¿Para qué disimular más?”: la publicación de Ian Lucas que desató especulaciones pic.twitter.com/Bb2u3PmWvX — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 30, 2025

La relación entre ambos se volvió tema de conversación desde que comenzaron a interactuar con complicidad frente a cámaras y a intercambiar guiños en redes. Aunque ninguno confirmó nada, el clima de rumor se alimenta día a día.

El posteo llegó justo cuando las versiones comenzaban a multiplicarse, y lejos de frenarlas, esta señal sembró más dudas que certezas. ¿Fue un mensaje para alguien en particular? ¿Un juego para las redes? ¿O una forma de dejar entrever lo que aún no se anima a decir?