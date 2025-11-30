domingo 30 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

"¿Para qué disimular más?": el guiño de Ian Lucas en medio de los rumores de romance con Evangelina Anderson

Una letra de canción y una imagen de rutina bastaron para que crecieran las especulaciones sobre un posible vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ian-lucas-y-evangelina-anderson
ian

En pleno torbellino mediático por las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Evangelina Anderson, Ian Lucas encendió aún más las especulaciones con un sugestivo posteo en redes sociales. El youtuber y participante de MasterChef compartió una imagen entrenando, pero lo que más llamó la atención no fue la foto en sí, sino la frase que eligió para acompañarla.

Lee además
el jugado mensaje que le habria mandado evangelina anderson a ian lucas, ¿romance en puerta?
El amor...

El jugado mensaje que le habría mandado Evangelina Anderson a Ian Lucas, ¿romance en puerta?
pampita pidio dinero para ir al programa de mario pergolini: la reaccion del conductor
Increíble

Pampita pidió dinero para ir al programa de Mario Pergolini: la reacción del conductor

El mensaje de Ian Lucas, ¿confirmando su relación con Evangelina Anderson?

Confirman en la calle que contigo es que salgo, entonces ¿pa’ qué mentirnos más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”, escribió Ian, tomando la letra de una canción para darle un marco enigmático a su publicación. En minutos, el mensaje desató un vendaval de comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales lo interpretaron como una referencia directa a Evangelina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995104407055138843&partner=&hide_thread=false

La relación entre ambos se volvió tema de conversación desde que comenzaron a interactuar con complicidad frente a cámaras y a intercambiar guiños en redes. Aunque ninguno confirmó nada, el clima de rumor se alimenta día a día.

El posteo llegó justo cuando las versiones comenzaban a multiplicarse, y lejos de frenarlas, esta señal sembró más dudas que certezas. ¿Fue un mensaje para alguien en particular? ¿Un juego para las redes? ¿O una forma de dejar entrever lo que aún no se anima a decir?

Temas
Seguí leyendo

Rocío Marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿qué le pasó?

Cuatro voces que hacen única 'Tres historias del mar'

Citaron en la Justicia a Wanda Nara por la detención del abogado Nicolás Payarola: lo hundió

Preocupación por el estado de salud de Luis Brandoni

Vicky, una "Envidiosa" más real y con traumas compartidos

Néstor en Bloque regresa a San Juan con un show exclusivo por sus 20 años de carrera

Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable y el emocionante recuerdo de quienes fallecieron

El video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Murió el adolescente que movilizó a San Juan
El peor final

Murió el adolescente que movilizó a San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola luego de sus detenciones en septiembre pasado.
Desamor, droga y venganza

Continúa la novela: volvieron a imputar a la "Borges" por entrar a la casa de su exmarido narco en Chimbas y armarle un escándalo

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes
Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan
Alivio

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios
Relevamiento veraniego

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios

Por David Cortez Vega
Caucete: un menor huyó de un control, chocó dos veces a la Policía y terminó incrustado en una casa
De no creer

Caucete: un menor huyó de un control, chocó dos veces a la Policía y terminó incrustado en una casa

Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería
Plan oficial

Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería

Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos
En Chimbas

Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial
Legislativa

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial