Hallaron muerto al hermano de una famosa sanjuanina: "Hace 3 días no contestaba el teléfono"

“Falleció el hermano de Beatriz. Hace 3 días no contestaba el teléfono”, dijo el conductor del ciclo y agregó que fue hallado sin vida al lado de su cama. Por el momento se desconoce cuál fue el motivo del deceso del hombre que buscaba confirmar su identidad ya que sostuvo durante el último tiempo que Beatriz no era su hermana sino su madre.

Guillermo Salomón causó revuelo en el último tiempo al sostener que, en realidad, no era hermano de Beatriz, sino que sería hijo de la exvedette y, por lo tanto, hermano de sus dos hijas, Noelia y Bettina Ferriols.

“Apenas se habían casado, estaban Leonor, Jacinto, mis teóricos padres, Isabel, su marido Oscar, Daniel con su novia, Alberto, Beatriz y yo. Estábamos juntos en una reunión familiar y él (Ferriols) se levant y dice “tengo para decir algo, yo me enteré de buena fuente de que Guillermo no es hermano de Beatriz, que es el hijo”, relató en aquella entrevista.

“Delante de todo el mundo. Nadie dijo nada, todos “jajaja, ¡Ay Alberto! ¿De dónde sacó eso? Y quedó ahí. Nadie dijo “pero nada que ver, de dónde sacó eso, es mentira, usted está diciendo una mentira, él no es hijo de Beatriz”, jamás. Se tomó todo así, muy leve”, contó Guillermo.

“Yo quedé shockeado porque la verdad que ya venía con data de casi toda mi vida, que todo el mundo me decía eso. No la encaré a Beatriz. Ella después también era un poco como mi teórica madre, madrastra, no sé ya cómo decirlo, que no quería hablar del tema, ella siempre lo negaba, decía “todo mentira”. Dejaba todo ahí”, sumó el hombre de 50 años que se fue de este mundo sin conocer su verdadera identidad.