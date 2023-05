Habló "La Tanita", la protagonista del video íntimo de Tomás Holder: qué dijo

En las últimas horas, Tomás Holder, el polémico ex participante de Gran Hermano e influencer, fue noticia en todos los portales y tendencia en todas las redes sociales debido a que se filtró un video íntimo de él y una joven.

Si bien Tomás Holder, que fue el primer eliminado de Gran Hermano, se llamó al silencio y no hizo ningún tipo de declaraciones al respecto, si lo hizo "La Tanita", la joven que lo acompañaba en el video.

La joven, que al igual que Tomás Holder es muy conocida en las redes sociales, utilizó ese mismo medio para hablar sobre la viralización del video.

"La verdad que no. Me sorprende de la manera que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp, modo bombita, y alguien lo grabó desde otro celular. Les juro que yo no fui. A mis contenidos les pongo marca de agua", dijo La Tanita ante la consulta de un seguidor respecto a que si esperaba que se filtre ese video.

"El video que se filtró es de hace dos meses y pico. No hubo algo sentimental. Holder es un amor, es un divino, pero creo que estábamos para diferentes cosas cada uno. Un rumbo diferente", agregó.

El día que Tomas Holder estuvo de "previa" en la casa de un empresario sanjuanino

Tomás Holder se ha convertido en uno de los boom mediáticos tras su paso por Gran Hermano, pero los que pocos saben, incluso el anfitrión, es que en septiembre del año pasado, poco antes de su paso por la casa más famosa del país, estuvo en la provincia.

El gran sorprendido fue el empresario Miguel Martín, quien en sus redes descubrió y compartió que el influencer pasó por su casa y compartió una 'previa' nocturna.

"Que fuerte enterarme que Tomas Holder de Gran Hermano estuvo en una previa en mi casa hace 1 mes y medio. mamita querida", fue lo que escribió el empresario junto a una imagen en la que se ve a Holder.