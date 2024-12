Habló la ex de Keita Baldé, el supuesto amante de Wanda Nara: "Fue un año devastador"

Simona Guatieri , la expareja de Baldé nunca habló acerca del tema, pero al estar nuevamente bajo la lupa de los medios, decidió enviarle un extenso mensaje a Juan Etchegoyen , quien lo leyó al aire del Mitre Live el programa de espectáculos que tiene en Radio Mitre. “Decidió no aparecer en videos o en televisión porque le dejó los chismes a quienes han construido una carrera en ello y a mí no me concierne ”, comienza el mensaje que le envió la influencer.

“Para mí fue un año devastador a nivel mental y físico porque una separación con dos niños pequeños no fue fácil, sobre todo bajo una tormenta mediática. Repito, no es lo que me preocupa porque aunque fui esposa de un futbolista, siempre he dado un paso atrás en la carrera de mi marido, a diferencia de muchos que se exponen, a veces incluso dañando la imagen de su marido", siguió explicando en la misiva que le envió a Etchegoyen.

Y siguió, sin nombrar a Wanda ni a Mauro por sus nombres: “Me casé en mayo de 2022 en el Lago Di Como, una fiesta fabulosa con 200 invitados, sentí que estaba viviendo un sueño, pero ese fue el día del fin. Dos meses después de esta fecha, el esposo de la señora me contactó y me dijo que había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa, con evidencia tomada de la cámara interna de la casa. Te aseguro que lo que viste es superclaro“, detalló Simona asegurando que algo sucedió entre Keita y Nara.

El mensaje de la ex de la ex de Keita Baldé, el supuesto amante de Wanda Nara

Cuando comenzaron los rumores de affaire se dijo que la pareja se habría encontrado en un lujoso hotel de Dubai y en su descargo Guatieri hizo mención a esto: “Media hora después de esa llamada me envió la señora que había acompañado a mi marido durante días en Dubai, las fotos de ella junto a mi marido, con chats incluidos entre los dos”.

“Lo que sé es que una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos, ¡no sé cómo llamarla! No les cuento más detalles porque son horrorosos. Lo que me entristece es que, lamentablemente, para hacerles la guerra, se volverá a hablar de esta terrible historia, terminamos en la boca de los leones… y estas cosas saldrán cuando la necesiten”, cerró su versión de los hechos Simona.

Horas más tarde, la expareja del futbolista senegalés decidió usar sus historias de Instagram para dar por terminado el tema y proteger a sus dos hijos. “En estas últimas horas mi privacidad ha sido vulnerada. Sigo recibiendo mensajes y llamadas de periodistas argentinos a mi número privado, en mis redes sociales y en el correo de la agencia”, dijo, destacando el creciente interés por su palabra.

“Ya dije lo que tenía que decir hace algún tiempo. Para mí es motivo de gran vergüenza estar asociada a una historia de traición. Los chismes los dejo a aquellos que son capaces de construir una ”carrera" sobre ellos y definitivamente no soy yo", explicó lanzando un filoso palito contra la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). Y cerró con un claro pedido para ambas partes: “Lamento que por culpa de terceros que se hacen la guerra entre sí, mi nombre aparece junto al de personas que no respeto. Así que pido amablemente que me dejen en paz”.

Las cosas entre Simona y Keita no pudieron ser reparadas, a los pocos meses de casarse tomaron la decisión de separarse y tanto es así que no se siguen en las redes sociales y borraron todas las fotografías que en su momento compartieron de su relación.